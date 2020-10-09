На скандал с цензурой в НБУ отреагировали в США

https://racurs.ua/n144934-na-skandal-s-cenzuroy-v-nbu-otreagirovali-v-ssha.html

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Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность Международного валютного фонда относительно недавнего голосовании Совета Нацбанка, который объявил выговор двум заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Об этом дипломатическая миссия сообщила в Твиттере 9 октября.

Крепкий и независимый Национальный банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины, — подчеркнули американские дипломаты.

Напомним, в начале октября Совет Нацбанка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы финрегулятора — Якова Смолия. Новому руководству НБУ не понравились публичные выступления Рожковой и Сологуба.

В частности, Сологуб в сентябрьском интервью заявил, что Нацбанк вернулся в ситуацию 2015 года, когда кредит доверия Международного валютного фонда нужно приобретать «с нуля», а возможность получить два транша МВФ до конца года — потеряна.

По словам Рожковой, объявление выговора и недоверия состоялось за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон. По ее мнению, цензура дошла до стен центрального банка. В то же время новый глава НБУ Кирилл Шевченко убежден, что его заместители нарушили политику «единого голоса», что могло навредить регулятору в переговорах с международными партнерами.

МВФ призвал Киев придерживаться критериев управления центральным банком, которые были разработаны в ходе консультаций с фондом.