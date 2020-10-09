На скандал з цензурою в НБУ відреагували у США

На спробу позбутися топ-менеджерів НБУ відреагували у США — новини НБУ

https://racurs.ua/ua/n144934-na-sprobu-pozbutysya-top-menedjeriv-nbu-vidreaguvaly-u-ssha.html

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Посольство США в Україні поділяє стурбованість Міжнародного валютного фонду щодо нещодавнього голосування Ради Нацбанку за догану заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу.

Про це дипломатична місія повідомила у Твіттер 9 жовтня.

Міцний та незалежний Національний банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України, — наголосили американські дипломати.

Нагадаємо, на початку жовтня Рада Нацбанку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу, які раніше працювали у команді екс-очільника фінрегулятора — Якова Смолія. Новому керівництву НБУ не сподобалися публічні виступи Рожкової та Сологуба.

Зокрема, Сологуб у вересневому інтерв’ю заявив, що Нацбанк повернувся в ситуацію 2015 року, коли кредит довіри Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати «з нуля», а можливість отримати два транші МВФ до кінця року — втрачено.

За словами Рожкової, оголошення догани та недовіри відбулося за зачиненими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін. На її думку, цензура дійшла до стін центрального банку. Водночас новий очільник НБУ Кирило Шевченко переконаний, що його заступники порушили політику «єдиного голосу», що могло нашкодити регулятору у переговорах з міжнародними партнерами.

МВФ закликав Київ дотримуватися критеріїв управління центральним банком, які були розроблені під час консультацій з працівниками фонду.