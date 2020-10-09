Полицейские. Фото: пресс-служба полиции

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Полицейские пытались сокрыть убийство девушки в Харькове и уничтожили важные доказательства, которые могли указывать на убийцу. Относительно двух оперуполномоченных был направлен обвинительный акт в суд.

Правоохранители намерено затягивали дело. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, полицейские пытались сокрыть факт убийства, которое состоялось 29 июня 2019 года в Харькове. Оперуполномоченные получили информацию о преступлении на следующий день, а на поиск труппу потратили 10 дней.



Однако после этого правоохранители решили не сообщать о находке следователю, а также не инициировали проведение осмотра места происшествия в рамках уголовного производства. Следствие установило, что один из полицейских встречался с отцом подозреваемого в убийстве, которому рассказал о произошедшем.

Материалы допроса одного из свидетелей, которые непосредственно указывали на убийцу, намеренно не включили в уголовное производство с целью скрыть преступление.

Действия полицейских привели к затягиванию расследования преступления и стали причиной потери вещественных доказательств. В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Донецкой области объявили подозрение трем полицейским из города Краматорск. Следствие подозревает, что трое сотрудников уголовного розыска в ходе допроса задержанного использовали незаконные методы получения показаний.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года сотрудники полиции для получения признания у задержанного наносили гражданину многочисленные удары ногами, руками и резиновой дубинкой.