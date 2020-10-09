Поліцейські. Фото: прес-служба поліції

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Поліцейські намагалися приховати вбивство та знищили важливі докази, які могли вказувати на вбивцю. Щодо двох оперуповноважених був направлений обвинувачувальний акт до суду.

Правоохоронці навмисно затягували справу. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, поліцейські намагалися приховати вбивство, яке відбулося 29 червня 2019 року у Харкові. Оперуповноважені отримали інформацію про злочин вже наступного дня, а на пошук трупу витратили 10 днів.





Однак, після цього вони вирішили не повідомляти про знахідку слідчому, а також не ініціювали проведення огляду місця події у рамках кримінального провадження. Слідство встановило, що один із поліцейських зустрічався з батьком підозрюваного у вбивстві, якому розповів подію.

Матеріали допиту одного зі свідків, які безпосередньо вказували на вбивцю, навмисно не долучили до кримінального провадження з метою приховати злочин.





Дії поліцейських призвели до затягування розслідування злочину та стали причиною втрати речових доказів. У разі доведення провини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Донецькій області оголосили підозру трьом поліцейським із міста Краматорськ. Слідство підозрює, що троє співробітників карного розшуку під час допиту затриманого використовували незаконні методи отримання показань.

Слідством встановлено, що у грудні 2019 року співробітники поліції для отримання зізнання у затриманого, якого підозрювали у скоєнні злочину, наносили громадянину численні удари ногами, руками та гумовим кийком,