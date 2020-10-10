Матч Лиги наций Украина-Германия состоится 10 октября. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/n144962-ukraina-germaniya-gde-budut-translirovat-match-ligi-naciy.html

Ракурс

Национальная сборная Украины по футболу 10 октября будет принимать Испанию на столичном НСК «Олимпийский».

В прямом эфире футбольный матч будут транслировать телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Стартовый свисток прозвучит в 21.45. Кроме того, на канале «Футбол 1» в 20.30 начнется программа «Головна команда», в которой эксперты обсудят предстоящую игру.

Сейчас подопечные Андрея Шевченко опережают Бундестим в турнирной таблице своей группы.

Группа D

Испания — 4 очка Украина — 3 очка Германия — 2 очка Швейцария — 1 очко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко соглашается, что сборная Германии является явным фаворитом этой встречи. Кроме того, наставник добавил, что украинская сборная из-за коронавируса перед матчем с Францией потеряла 8−9 футболистов. Сейчас больных футболистов не прибавилось.

После той игры у нас состоялся серьезный разговор. Несмотря на сложную ситуацию, в которой мы оказались, игроки, вызываемые в сборную, должны принимать ответственность на себя. 1:7 — это много, это очень много. Поэтому разговор был действительно серьезный. Посмотрим на реакцию футболистов, — отметил Шевченко.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в сборной Украины по футболу во время выезда во Францию и оставил команду без вратарей. COVID-19 обнаружили у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива.