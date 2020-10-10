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Ракурс
Матч Ліги націй Україна-Німеччина відбудеться 10 жовтня. Фото: amazonaws.com

Україна-Німеччина — де транслюватимуть матч Ліги націй

10 жов 2020, 10:22
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Національна збірна України з футболу 10 жовтня прийматиме Іспанію на столичному НСК «Олімпійський».

У прямому ефірі футбольний матч транслюватимуть телеканали «Україна» та «Футбол 1». Стартовий свисток пролунає о 21.45. Крім того, на каналі «Футбол 1» о 20.30 розпочнеться програма «Головна команда», в якій експерти обговорять майбутню гру.

Наразі підопічні Андрія Шевченка випереджають Бундестім у турнірній таблиці своєї групи.

Група D

  1. Іспанія — 4 очки
  2. Україна — 3 очки
  3. Німеччина — 2 очіки
  4. Швейцарія — 1 очко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко погоджується, що збірна Німеччини є явним фаворитом цієї зустрічі. Крім того, наставник додав, що українська збірна через коронавірус перед матчем із Францією втратила 8−9 футболістів. Наразі хворих футболістів не додалося.


Після тієї гри у нас відбулася серйозна розмова. Незважаючи на складну ситуацію, в якій ми опинилися, гравці, які викликаються в збірну, повинні приймати відповідальність на себе. 1:7 — це багато, це дуже багато. Тому розмова була дійсно серйозна. Подивимося на реакцію футболістів, — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався у збірній України з футболу під час виїзду до Франції й залишив команду без воротарів. COVID-19 виявили у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа.

Джерело: Ракурс


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