Матч Украина-Германия. Фото: kono10official в Twitter

https://racurs.ua/n144983-ukraina-germaniya-foto-i-video-golov-matcha-ligi-naciy.html

Ракурс

Национальная сборная Украины уступила Германии в матче Лиги наций.

Команда Андрея Шевченко потерпела второе подряд поражение, но проиграли украинцы мощной команде. После вчерашнего матча украинцы опустились на третью позицию в группе D.

В счете повели немцы — на 20 минуте счет открыл Гинтер. На 49 минуте в ворота украинской команды забил Горецка. Украинцы отыгрались на 75 минуте — пенальти реализовал Малиновский.

Самый позитивный момент — это возвращение зрителей на трибуны. Все-таки футбол без зрителей — это что-то другое. Нам очень приятно, что болельщикам дали возможность вернуться. Сегодня болельщики поддерживали нас, мы слышали их, это положительный момент, — заявил после матча Андрей Шевченко.

По словам главного наставника желто-синих, его подопечные полностью выполнили установку на матч. Тренер отметил, что для некоторых футболистов вчерашний матч был дебютом за сборную.

На НСК «Олимпийский» во время вчерашнего матча было 17 тыс. зрителей. Стадион был заполнен на 30%, как это было разрешено во время пандемии.

Украина — Германия 1:2

Голы: Малиновский, 75 (пен.) — Гинтер, 20, Горецка, 49

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Малиновский, Сидорчук (Макаренко, 85), Коваленко (Шапаренко, 77) — Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук, Цыганков (Зубков, 69).

Германия: Нойер — Гинтер, Зюле, Рюдигер — Клостерманн (Джан, 90), Киммих, Кроос, Халстенберг — Дракслер (Вернер, 79), Горецка — Гнабри (Хаверц, 90+4).

Предупреждения: Малиновский — Кроос, Гинтер

Напомним, вспышка коронавируса в сборной Украины по футболу оставила команду Андрея Шевченко без двух основных голкиперов — Андрея Лунина и Юрия Панькива.