Матч Україна — Німеччина. Фото: kono10official у Twitter

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Ракурс

Національна збірна України поступилася Німеччині у матчі Ліги націй.

Команда Андрія Шевченка зазнала другої поспіль поразки, але програли українці потужній команді. Після вчорашнього матчу українці опустилися на третю позицію в групі D.

У рахунку повели німці — на 20 хвилині рахунок відкрив Гінтер. На 49 хвилині у ворота української команди забив Горецка. Українці відігралися на 75 хвилині — пенальті реалізував Малиновський.

Найпозитивніший момент — це повернення глядачів на трибуни. Все-таки футбол без глядачів — це щось інше. Нам дуже приємно, що вболівальникам дали можливість повернутися. Сьогодні вболівальники підтримували нас, ми чули їх, це позитивний момент, — заявив після матчу Андрій Шевченко.

За словами головного наставника жовто-синіх, його підопічні повністю виповнили установку на матч. Тренер відмітив, що для деяких футболістів вчорашній матч був дебютом за збірну.

На НСК «Олімпійський» під час вчорашнього матчу було 17 тис. глядачів. Стадіон був заповнений на 30%, як це було дозволено під час пандемії.

Україна — Німеччина 1:2

Голи: Малиновський, 75 (пен.) — Гінтер, 20, Горецка, 49

Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь — Малиновський, Сидорчук (Макаренко, 85), Коваленко (Шапаренко, 77) — Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук, Циганков (Зубков, 69).

Німеччина: Нойер — Гінтер, Зюле, Рюдігер — Клостерманн (Джан, 90), Кімміх, Кроос, Халстенберг — Дракслер (Вернер, 79), Горецка — Гнабрі (Хаверц, 90+4).

Попередження: Малиновський — Кроос, Гінтер.

Нагадаємо, спалах коронавірусу у збірній України з футболу залишив команду Андрія Шевченка без двох основних голкіперів — Андрія Луніна та Юрія Паньківа.