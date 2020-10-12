Ирина Венедиктова. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n145018-zelenskiy-prigrozil-uvolneniem-venediktovoy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что рассчитывает на конкретные результаты в борьбе с коррупцией, поэтому он ожидает от генпрокурора решительных действий и посадок.

Если генпрокурор не проявил себя на посту, он должен уйти. Об этом украинский лидер рассказал в интервью для BBC.

Он отметил, что предыдущий глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка не проявил себя на должности за шесть месяцев работы, поэтому его отстранили. Подобная судьба может постигнуть и действующего генпрокурора — Ирину Венедиктову.

По словам президента, никто не способен пересажать всех коррупционеров за полгода, но начать посадки и бороться с коррупцией — это необходимость отвечать на запрос общества. Также для президента «посадки» коррупционеров имеют ключевое значение, поскольку его предвыборная программа базировалась на этом обещании.

Президент отметил, что дает действующему генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года. Если она не покажет соответствующего результата, то ее постигнет судьба экс-генпрокурора.

Напомним, ранее мы сообщали, что генпрокурор Ирина Венедиктова решила сменить одну госдачу на другую — она переберется ближе к резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.