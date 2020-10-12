Ірина Венедіктова. Фото: Рубрика

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що очікує на конкретні результати у боротьбі з корупцією, тому він очікує від генпрокурора дій та посадок.

Якщо генпрокурор не проявив себе на посаді, він повинен піти. Про це український лідер розповів в інтерв’ю для BBC.

Він зазначив, що попередній очільник Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка не проявив себе на посаді за шість місяців роботи, тому його відсторонили. Подібна доля може спіткати і чинного генпрокурора — Ірину Венедіктову.

За словами президента, ніхто не здатен пересаджати усіх корупціонерів за півроку, але розпочати посадки та боротися з корупцією — це необхідність відповідати на потребу у суспільстві. Також для президента «посадки» корупціонерів мають ключове значення, оскільки його передвиборча програма базувалася на цій обіцянці.

Президент зазначив, що дає теперішньому генпрокурору Ірині Венедиктовій час до кінця 2020 року. Якщо вона не покаже відповідного результату, то її спіткає доля колишнього генпрокурора.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що генпрокурор Ірина Венедіктова вирішила змінити одну держдачу на іншу — вона перебереться ближче до помешкання президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.