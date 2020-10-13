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Ракурс
Погодные условия в Украине усложнились, фото: «Днепр Час»

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Украины (КАРТА)

13 окт 2020, 11:18
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Погода в Украине 13 октября ухудшится.

Штормовое предупреждение объявлено в западных, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В этих районах ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с.

В Карпатском регионе (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области) также ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Желтый уровень опасности — это потенциально опасные погодные условия, при нахождении в зоне действия которых синоптики советуют проявлять максимальную осторожность.

Штормовое предупреждение объявили в Украине. Карта: Гидрометцентр

Кроме того, в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.


В ряде регионов Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Карта: Гидрометцентр

Напомним, в конце сентября Харьков пострадал от урагана. В частности, тогда в одном из районов городе пострадала девушка, на которую упала ветка.

Источник: Ракурс


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