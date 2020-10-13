Погодные условия в Украине усложнились, фото: «Днепр Час»

https://racurs.ua/n145068-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ryade-regionov-ukrainy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 13 октября ухудшится.

Штормовое предупреждение объявлено в западных, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В этих районах ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с.

В Карпатском регионе (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области) также ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Желтый уровень опасности — это потенциально опасные погодные условия, при нахождении в зоне действия которых синоптики советуют проявлять максимальную осторожность.

Кроме того, в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в конце сентября Харьков пострадал от урагана. В частности, тогда в одном из районов городе пострадала девушка, на которую упала ветка.