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Погодні умови в Україні ускладнилися, фото: «Днепр Час»
Штормове попередження оголосили в низці регіонів України (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n145068-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-nyzci-regioniv-ukrayiny-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 13 жовтня погіршиться.
Штормове попередження оголошене в західних, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
У цих районах очікуються пориви вітру до 15−20 м/с.
У Карпатському регіоні (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області) також очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).
Жовтий рівень небезпечності — це потенційно небезпечні погодні умови, при перебуванні в зоні дії яких синоптики радять проявляти максимальну обережність.
Крім того, у східних областях та більшості районів Сумської та Одеської областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, наприкінці вересня Харків постраждав від урагану. Зокрема, тоді в одному з районів місті постраждала дівчина, на котру впала гілка.
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