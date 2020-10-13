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Ракурс
Погодні умови в Україні ускладнилися, фото: «Днепр Час»

Штормове попередження оголосили в низці регіонів України (КАРТА)

13 жов 2020, 11:18
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Погода в Україні 13 жовтня погіршиться.

Штормове попередження оголошене в західних, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У цих районах очікуються пориви вітру до 15−20 м/с.

У Карпатському регіоні (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області) також очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Жовтий рівень небезпечності — це потенційно небезпечні погодні умови, при перебуванні в зоні дії яких синоптики радять проявляти максимальну обережність.

Штормове попередження оголосили в Україні. Карта: Гідрометцентр

Крім того, у східних областях та більшості районів Сумської та Одеської областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


В низці регіонів України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, наприкінці вересня Харків постраждав від урагану. Зокрема, тоді в одному з районів місті постраждала дівчина, на котру впала гілка.

Джерело: Ракурс


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