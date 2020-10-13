Уникальный антибиотик из осиного яда изобрели ученые

Оса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145088-unikalnyy-antibiotik-iz-osinogo-yada-izobreli-uchenye.html

Ракурс

Осиный яд послужил ингредиентом для создания натурального антибиотика. Американские биологи из штата Пенсильвания модифицировали токсин насекомых, сделав его безопасным для людей.

При помощи компьютерного моделирования ученым удалось синтезировать новое антимикробное средство. Об этом сообщает Naked science.

Исследователи использовали яд хищных социальных ос вида Vespula, выделив из него токсичный пептид мастопаран-L (mast-L). Известно, что он обладает противомикробными свойствами, однако напрямую использовать mast-L для лечения невозможно из-за его токсичности для людей.

Главный вклад в эту токсичность для человеческих клеток вносит короткий фрагмент, расположенный в конце аминокислотной цепочки пептида. Ученые смогли модифицировать его, заменив другим, благодаря чему яд стал безопасным для людей, но сохранил свои антибактериальные свойства.

Полученную молекулу исследователи назвали мастопаран-МО. Эту молекулу сразу же испытали на лабораторных мышах. Животных заражали потенциально летальным количеством клеток мультирезистентного золотистого стафилококка, после чего «лечили» с помощью mast-MO. Препарат показал хороший результат — 80% мышей выжили без заметных побочных эффектов.

Напомним, ранее мы сообщали, что пчелиный яд содержит молекулу, которая уничтожает клетки рака молочной железы.