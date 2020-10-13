Унікальний антибіотик з осиної отрути винайшли вчені

Оса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145088-unikalnyy-antybiotyk-z-osynoyi-otruty-vynayshly-vcheni.html

Ракурс

Осина отрута послужила інгредієнтом для створення натурального антибіотика. Американські біологи зі штату Пенсільванія модифікували токсин комах, зробивши його безпечним для людей.

За допомогою комп’ютерного моделювання вченим вдалося синтезувати новий протимікробний засіб. Про це повідомляє Naked science.

Дослідники використовували отруту хижих соціальних ос виду Vespula, виділивши з нього токсичний пептид мастопаран-L (mast-L). Відомо, що він має протимікробні властивості, однак використовувати mast-L для лікування неможливо через його високу токсичність для людей.

Головний внесок у цю токсичність для людських клітин вносить короткий фрагмент, розташований в кінці амінокислотного ланцюжка пептиду. Науковці змогли модифікувати його, замінивши іншим, завдяки чому отрута стала безпечною для людей, але зберегла свої антибактеріальні властивості.

Отриману молекулу дослідники назвали мастопаран-МО. Цю молекулу відразу ж випробували на лабораторних мишах. Тварин заражали потенційно летальною кількістю клітин мультирезистентного золотистого стафілокока, після чого «лікували» за допомогою mast-MO. Препарат показав хороший результат — 80% мишей вижили без помітних побічних ефектів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бджолина отрута містить молекулу, яка знищує клітини раку молочної залози.