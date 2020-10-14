Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН. Фото: texty.org.ua

https://racurs.ua/n145110-ukrainu-pereizbrali-v-sovet-po-pravam-cheloveka-oon.html

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Выборы новых членов Совета по правам человека состоялись в Генеральной Ассамблее ООН.

Украину в СПЧ ООН переизбрали на трехлетний срок — на 2021−2023 годы. Украина будет и дальше отстаивать предотвращение нарушений прав человека ради устойчивого международного мира и безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам дипломата, ситуация в Совете по правам человека ООН оставляет желать лучшего, поскольку в него прошла Российская Федерация, которая известна нарушением прав человека.

Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в Совете, чтобы покрывать нарушения прав человека, — заявил министр.



По информации Reuters, на трехлетний срок в СПЧ ООН переизбрали Сенегал, Непал, Пакистан, Мексику, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Малави, Кубу, Боливию, Узбекистан, Францию и Великобританию.

Напомним, 18 декабря 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму. В ООН осудили массовые задержания российскими силовиками активистов и требовали прекратить политику изменения демографической ситуации на полуострове.