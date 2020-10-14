Україну переобрали до Ради з прав людини ООН. Фото: texty.org.ua

https://racurs.ua/ua/n145110-ukrayinu-pereobraly-do-rady-z-prav-ludyny-oon.html

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Вибори нових членів Ради з прав людини відбулися в Генеральній асамблеї ООН.

Україну до РПЛ ООН переобрали на трирічний термін — на 2021−2023 роки. Україна буде й надалі відстоювати запобігання порушенням прав людини задля сталого міжнародного миру та безпеки. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

За словами дипломата, ситуація в Раді з прав людини ООН залишає бажати кращого, оскільки до неї пройшла Російська Федерація, яка відома порушенням прав людини.

Україна готова до боротьби. Не дозволимо зловживати місцем в раді, аби покривати порушення прав людини, — заявив міністр.



За інформацією Reuters, на трирічний термін до РПЛ ООН переобрали Сенегал, Непал, Пакистан, Мексику, Китай, Кот-д'Івуар, Габон, Малаві, Кубу, Болівію, Узбекистан, Францію та Велику Британію.

Нагадаємо, 18 грудня 2019 року Генасамблея ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму. В ООН засудили масові затримання російськими силовиками активістів й вимагали припинити політику зміни демографічної ситуації на півострові.