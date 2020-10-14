Количество женщин в рядах ВСУ назвали в Генштабе. Фото: zmina.info

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В рядах Вооруженных сил Украины проходят военную службу около 31 тыс. женщин-военнослужащих.

Такое количество женщин служит в украинской армии по состоянию на 13 октября. Это число составляет около 12% от общей численности ВСУ. Об этом сообщает «Громадське радио» со ссылкой на Главное управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил.

Отмечается, что служат более 4 тыс. 500 женщин-офицеров, около 1 тыс. 300 прапорщиц. Еще около 24 тыс. женщин-военных имеют звания сержантов, старшин, солдат. Кроме того, в рядах ВСУ более 1 тыс. курсанток.

Напомним, 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины. В Киеве почтили погибших в боях за независимость Украины — президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.