Кількість жінок у лавах ЗСУ назвали у Генштабі. Фото: zmina.info

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Ракурс

У лавах Збройних сил України проходять військову службу близько 31 тис. жінок-військовослужбовців.

Така кількість жінок служить в українській армії станом на 13 жовтня. Це число складає близько 12% від загальної чисельності ЗСУ. Про це повідомляє «Громадське радіо» із посиланням на Головне управлінні персоналу Генерального штабу Збройних сил.

Зазначається, що служать понад 4 тис. 500 жінок-офіцерів, близько 1 тис. 300 прапорщиць. Ще близько 24 тис. жінок-військових мають звання сержантів, старшин, солдатів. Крім того, ЗСУ понад 1 тис. курсанток.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України. У Києві вшанували загиблих у боях за незалежність України — президент України Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві.