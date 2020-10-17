Украина готовит новое разведение войск на Донбассе. Фото: dpchas.com.ua

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Новое разведение войск на четырех направлениях на Донбассе готовит Украина.

В Киеве уже определили места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств и около 19 новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает «Укринформ».

Чиновник отметил, что окончательную точку в этих вопросах еще не поставили, поскольку процесс несколько блокируется из-за позиции Москвы и пророссийских ЛНР и ДНР. Представителей оккупированного Донбасса в Киеве воспринимают как граждан РФ.

Украина не должна ждать, когда появится «добрая воля» в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт, — отметил вице-премьер.



По словам Резникова, до 10 ноября на Донбассе заработают два новых контрольно-пропускных пункта въезда-выезда в Счастье и Золотом.

Напомним, в начале сентября Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил и средств на Донбассе. Также стороны согласовали решение о противоминной деятельности.