Україна готує нове розведення військ на Донбасі. Фото: dpchas.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145235-nove-rozvedennya-viysk-na-donbasi-gotuie-ukrayina.html

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Нове розведення військ на чотирьох напрямках на Донбасі готує Україна.

У Києві вже визначили місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил і засобів й близько 19 нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування. Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє «Укрінформ».

Посадовець наголосив, що остаточну крапку в цих питаннях ще не поставили, оскільки процес Міська дещо блокується через позицію Москви та проросійських ЛНР та ДНР. Представників окупованого Донбасу у Києві сприймають як громадян РФ.

Україна не повинна чекати, коли з’явиться «добра воля» в Кремлі, ми маємо рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт, — зазначив віце-прем'єр.



За словами Резнікова, до 10 листопада на Донбасі запрацюють два нові контрольно-пропускних пункти в’їзду-виїзду в Щасті та Золотому.

Нагадаємо, на початку вересня Тристороння контактна група погодила чотири нові ділянки розведення сил та засобів на Донбасі. Також сторони узгодили рішення про протимінну діяльність.