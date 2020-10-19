Иран взял на себя всю ответственность за сбитие самолета МАУ. Фото: slovoidilo.ua

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Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном.

Власти страны готовы обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства. Об этом 19 октября заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает пресс-служба МИД.

Украинский дипломат во время встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи заявил о необходимости беспристрастного и объективного расследования обстоятельств сбития самолета. Енин призвал Тегеран обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана добавил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Тегерана в отношении Украины.

Как известно, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ сбили в небе на Ираном 8 января 2020 года. В авиалайнер попали две иранские ракеты. Жертвами сбития самолета стали 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Напомним, в Тегеран прибыла украинская делегация, которая должна выяснить, при каких условиях военные сбили украинский пассажирский самолет в небе Ирана.

В сентябре власти Ирана заявили о завершении расследования сбития Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Были задержаны шесть человек, которых обвиняют в крушении самолета.