Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ. Фото: slovoidilo.ua

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Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» під Тегераном.

Влада країни готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства. Про це 19 жовтня заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, повідомляє прес-служба МЗС.

Український дипломат під час зустрічі з очільником МЗС Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифи заявив про необхідність неупередженого та об'єктивного розслідування обставин збиття літака. Єнін закликав Тегеран забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

У свою чергу міністр закордонних справ Ірану додав, що жодна третя країна не буде впливати на політику Тегерану щодо України.

Як відомо, літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили у небі на Іраном 8 січня 2020 року. В авіалайнер влучили дві іранські ракети. Жертвами збиття літака стали 167 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу.

Нагадаємо, в Тегеран прибула українська делегація, яка повинна з’ясувати, за яких умов військові збили український пасажирський літак у небі Ірану.

У вересні влада Ірану заявила про завершення розслідування збиття Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Були затримані шестеро осіб, яких обвинувачують у катастрофі літака.