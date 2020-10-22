Запретить смартфоны в школах предлагают Верховной Раде

Детям могут запретить пользоваться смартфонами в школах, фото: ITC.ua

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Ракурс

Верховной Раде предлагают запретить в школах использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к Интернету, кроме как для использования в образовательных целях.

Соответствующие ограничения предлагается распространить на всех участников учебного процесса, за исключением детей с особыми потребностями. Это предусматривает законопроект № 4226, который недавно поступил в парламент, сообщается на сайте Рады.

Такие изменения изменения предлагается внести в закон «О среднем образовании».

В пояснительной записке законопроекта его автор — народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко отмечает, что целью таких законодательных изменений является намерение «помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей».

Также запрет на использование гаджетов с доступом к сети интернет позволит сократить случаи интернет-боулинга, а также окончательно решит вопрос с кражами дорогих аппаратов, — убежден Гончаренко.

Автор законопроекта признает преимущества в доступе к информации, которые предоставляют гаджеты, однако отмечает и негативные последствия чрезмерного увлечения ими, такие как увеличение нагрузки на глаза и малоподвижный образ жизни.

Когда дети вместо того, чтобы отдыхать в перерывах, зависают в телефонах — это еще и недостаток общения со сверстниками. Потому что с гаджетами, как вообще в жизни, срабатывает правило: все хорошо, но в меру, — отмечается в пояснительной записке.



Право определять порядок пользования мобильной связью и другими устройствами, имеющими подключение к интернету, в учреждениях общего среднего образования предлагается предоставить руководителями общеобразовательных учебных заведений с участием ученического и родительского и других органов самоуправления.

Напомним, в Минобразования недавно заявили, что после завершения осенних каникул в ряде школ обучение учащихся 5−11 классов может возобновиться в дистанционной форме.