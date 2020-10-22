Заборонити смартфони у школах пропонують Верховній Раді

Дітям можуть заборонити користуватися смартфонами у школах, фото: ITC.ua

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Верховній Раді пропонують заборонити в школах використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до Інтернету, окрім як для використання їх в освітніх цілях.

Відповідні обмеження пропонується поширити на всіх учасників навчального процесу, за винятком дітей з особливими потребами. Це передбачає законопроект № 4226, котрий нещодавно надійшов до парламенту, повідомляється на сайті Ради.

Такі зміни зміни пропонується внести до закону «Про повну загальну середню освіту».

У пояснювальній записці законопроекту його автор — народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко зазначає, що метою таких законодавчих змін є намір «допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і скоротити використання соціальних мереж».

Також заборона на використання гаджетів з доступом до мережі інтернет дозволить скоротити випадки інтернет-боулінгу, а також остаточно вирішить питання з крадіжками дорогих апаратів, — переконаний Гончаренко.

Автор законопроекту визнає переваги щодо доступу до інформації, які надають гаджети, проте наголошує і на негативних наслідках надмірного захоплення ними, таких як збільшення навантаження на очі та малорухливий спосіб життя.

Коли діти замість того, щоб відпочивати на перервах, зависають у телефонах — це ще й брак спілкування з однолітками. Бо з ґаджетами, як загалом у житті, спрацьовує правило: усе добре, але в міру, — наголошується в пояснювальній записці.



Право визначати порядок користування мобільним зв’язком та іншими пристроями, що мають підключення до інтернету, у закладах загальної середньої освіти пропонується надати керівниками загальноосвітніх навчальних закладів за участю учнівського та батьківського та інших органів самоврядування.

Нагадаємо, у Міносвіти нещодавно заявили, що після завершення осінніх канікул у низці шкіл навчання учнів 5−11 класів може поновитися у дистанційній формі.