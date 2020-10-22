О новых доплатах пенсионерам заявил Зеленский за три дня до выборов

Зеленский пообещал пенсионерам «немалые деньги» за три дня до выборов. Фото: Офис президента

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Пенсионеры в Украине старше 80 лет уже получают значительные доплаты к пенсии.

В 2021 году заработает программа поддержки пенсионеров 75+, которая предусматривает увеличение выплат пожилым людям. Об этом глава государства заявил в интервью четырем телеканалам, передает «Сегодня».

Мы сделали первые шаги согласно тому, что у нас есть, какие у нас есть деньги. Пенсионеры 80+ получают дополнительные немалые деньги по сравнению с тем, что было. В следующем году заработает программа 75+ — они будут получать больше. Дальше мы хотим снижать этот возраст людей, — убеждает президент.

По словам Зеленского, средств на социальную сферу в Украине станет больше тогда, когда предприятия честно будут платить налоги. Сейчас, по его словам, экономика слаба, а бизнес не спешит выходить из тени.

А когда мы полностью уйдем от бумажных справок, от чиновника, будет меньше коррупции, и все будут платить налоги. Будет и «социалка», и будет равномерно расти по сравнению с количеством бизнеса и налогов, — подчеркнул он.

Напомним, Кабмин постановил, что в 2021 году произойдет повышение пенсий для наиболее уязвимых категорий лиц. В правительстве пришли к соглашению, что с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размеры до 400 грн пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионных выплат не превышает размер средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год.