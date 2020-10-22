Зеленський пообіцяв пенсіонерам «чималі гроші» за три дні до виборів. Фото: Офіс президента

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Пенсіонери в Україні старше 80 років вже отримують значні доплати до пенсії.

У 2021 році запрацює програма підтримки пенсіонерів 75+, яка передбачає збільшення виплат літнім людям. Про це глава держави заявив в інтерв’ю чотирьом телеканалам, передає «Сегодня».

Ми зробили перші кроки згідно з тим, що у нас є, які у нас є гроші. Пенсіонери 80+ отримують додаткові чималі гроші порівняно з тим, що було. Наступного року запрацює програма 75+ — вони будуть отримувати більше. Далі ми хочемо знижувати цей вік людей, — переконує президент.

За словами Зеленського, коштів на соціальну сферу в Україні збільшиться тоді, коли підприємства чесно сплачуватимуть податки. Наразі, за його словами, економіка слабка, а бізнес не поспішає виходити з тіні.

А коли ми повністю відійдемо від паперових довідок, від чиновника, буде менше корупції, і всі будуть платити податки. Буде і «соціалка», і буде рівномірно зростати порівняно з кількістю бізнесу і податків, — наголосив він.

Нагадаємо, Кабмін постановив, що в 2021 році відбудеться підвищення пенсій для найбільш вразливих категорій осіб. В уряді дійшли згоди, що з 1 липня 2021 року встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розміри до 400 грн пенсіонерам, старшим за 75-річного віку, у яких розмір пенсійних виплат не перевищує розмір середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік.