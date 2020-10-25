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Ракурс
Опрос Зеленского проходит 25 октября. Фото: Страна

Одиночные волонтеры и картонные коробки — как проходит опрос Зеленского (ФОТО)

25 окт 2020, 09:44
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Опрос президента Украины Владимира Зеленского на входе в избирательные участки проводят интервьюеры, одетые в специальные манишки с надписью «5 вопросов от президента».

В Киеве на избирательных участках кое-где задействованы по одному интервьюеру на участок. Палатки на месте опроса не установлены. Волонтеры держат в руках бланки для опроса, на земле стоят картонные коробки, куда забрасывают уже заполненные анкеты. Об этом сообщает корреспондент «Ракурса».

Накануне опроса бывший секретарь СНБО Александр Турчинов призвал вызывать правоохранителей и документировать «преступление», которым он считает опрос президента Владимира Зеленского, который будет проводиться за деньги партии «Слуга народа» у избирательных участков 25 октября.

Опрос Зеленского проходит 25 октября. Фото: Страна

Опрос Зеленского проходит 25 октября. Фото: Страна

Опрос Зеленского проходит 25 октября. Фото: Страна


Опрос Зеленского проходит 25 октября. Фото: Страна

Ранее сообщалось, что опрос Зеленского будут проводить интервьюеры, одетые в специальные манишки. Они также будут иметь опломбированные урны с надписью «5 вопросов от президента». Интервьюеры должны работать вне избирательного участка и опрашивать граждан, которые уже проголосовали. Им запрещено иметь при себе любую агитацию.

Источник: Ракурс


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