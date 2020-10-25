Опитування Зеленського триває 25 жовтня. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n145545-poodynoki-volontery-ta-kartonni-korobky-yak-prohodyt-opytuvannya-zelenskogo-foto.html

Ракурс

Опитування президента України Володимира Зеленського на вході до виборчих дільниць проводять інтерв’юери, одягнені у спеціальні манішки з написом «5 питань від президента».

У Києві на виборчих дільницях подекуди задіяні по одному інтерв’юеру на дільницю. Палатки на місці опитування не встановлені. Волонтери тримають у руках бланки для опитування, на землі стоять картонні коробки, куди закидають вже заповнені анкети. Про це повідомляє кореспондент «Ракурсу».

Напередодні опитування колишній секретар РНБО Олександр Турчинов закликав викликати правоохоронців та документувати «злочин», яким він вважає опитування президента Володимира Зеленського, що буде проводитися за гроші партії «Слуга народу» біля виборчих дільниць 25 жовтня.

Раніше повідомлялося, що опитування Зеленського проводитимуть інтерв’юери, одягнені у спеціальні манішки. Вони також матимуть опломбовані урни з написом «5 питань від президента». Інтерв’юери мають працювати поза виборчою дільницею і опитувати громадян, котрі вже проголосували. Їм заборонено мати при собі будь-яку агітацію.