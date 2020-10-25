Переведення годинників. Фото: УНН

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Переведення годинників на зимовий час в Україні відбулося у ніч з 24 на 25 жовтня.

Сьогодні скасовується дія літнього часу — годинникову стрілку потрібно було перевести на одну годину назад. В Україні переводять годинник на зимній та літній час з 1981 року. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Експерти вважають, що переведення годинників може завдати стрес організмові. Внаслідок цього дехто може відчувати нездужання, втому та порушення сну.

Медики рекомендують кілька простих правил для того, щоб адаптуватися до нового режиму:

Лягати спати необхідно хоча б на 15 хв раніше.

Заздалегідь скорегуйте режим дня.

Відмовтесь від кави та алкогольних напоїв на один два-дні.

Перестаньте користуватися смартфонами не менше, ніж за годину до сну.

Знизьте фізичні навантаження на тиждень після переходу на зимовий час, щоб уникнути перевтоми.

Також фахівці радять на період адаптації не вживати жирну їжу, до свого раціону додати більше овочів та фруктів. Також необхідного більше пити води та трав’яного чаю.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки заявили, що Україна може в майбутньому відмовитися від переведення годинників. Наразі перехід на зимовий та літній час відбувається згідно постанови Кабміну.

Тим часом кожна країна Євросоюзу повинна до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому. В уряді заявили, що Україна теж може відмовитися від сезонного переходу на літній час для гармонізації законодавства з нормами ЄС.