Украина перешла на зимнее время — как пережить стресс от перевода часовhttps://racurs.ua/n145544-ukraina-pereshla-na-zimnee-vremya-kak-perejit-stress-ot-perevoda-chasov.htmlРакурс
Перевод часов на зимнее время в Украине состоялся в ночь с 24 на 25 октября.
Сегодня отменяется действие летнего времени — часовую стрелку нужно было перевести на один час назад. В Украине переводят часы на зимнее и летнее время с 1981 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Эксперты считают, что перевод часов может нанести стресс организму. В результате некоторые могут испытывать недомогание, усталость и нарушение сна.
Медики рекомендуют несколько простых правил для того, чтобы адаптироваться к новому режиму:
- Ложиться спать необходимо хотя бы на 15 мин раньше.
- Заранее скорректируйте режим дня.
- Откажитесь от кофе и алкогольных напитков в течение двух дней.
- Перестаньте пользоваться смартфонами не менее, чем за час до сна.
- Снижайте физические нагрузки на неделю после перехода на зимнее время, чтобы избежать переутомления.
Также специалисты советуют на период адаптации не употреблять жирную пищу, а к своему рациону добавить больше овощей и фруктов. Также необходимого больше пить воды и травяного чая.
Напомним, в Министерстве экономики заявили, что Украина может в будущем отказаться от перевода часов. Сейчас переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабмина.
Между тем каждая страна Евросоюза должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем. В правительстве заявили, что Украина тоже может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами ЕС.