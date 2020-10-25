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Перевод часов. Фото: УНН

Украина перешла на зимнее время — как пережить стресс от перевода часов

25 окт 2020, 09:09
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Перевод часов на зимнее время в Украине состоялся в ночь с 24 на 25 октября.

Сегодня отменяется действие летнего времени — часовую стрелку нужно было перевести на один час назад. В Украине переводят часы на зимнее и летнее время с 1981 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Эксперты считают, что перевод часов может нанести стресс организму. В результате некоторые могут испытывать недомогание, усталость и нарушение сна.

Медики рекомендуют несколько простых правил для того, чтобы адаптироваться к новому режиму:

  • Ложиться спать необходимо хотя бы на 15 мин раньше.
  • Заранее скорректируйте режим дня.
  • Откажитесь от кофе и алкогольных напитков в течение двух дней.
  • Перестаньте пользоваться смартфонами не менее, чем за час до сна.
  • Снижайте физические нагрузки на неделю после перехода на зимнее время, чтобы избежать переутомления.

Также специалисты советуют на период адаптации не употреблять жирную пищу, а к своему рациону добавить больше овощей и фруктов. Также необходимого больше пить воды и травяного чая.


Напомним, в Министерстве экономики заявили, что Украина может в будущем отказаться от перевода часов. Сейчас переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабмина.

Между тем каждая страна Евросоюза должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем. В правительстве заявили, что Украина тоже может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами ЕС.

Источник: Ракурс


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