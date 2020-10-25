Перевод часов. Фото: УНН

https://racurs.ua/n145544-ukraina-pereshla-na-zimnee-vremya-kak-perejit-stress-ot-perevoda-chasov.html

Ракурс

Перевод часов на зимнее время в Украине состоялся в ночь с 24 на 25 октября.

Сегодня отменяется действие летнего времени — часовую стрелку нужно было перевести на один час назад. В Украине переводят часы на зимнее и летнее время с 1981 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Эксперты считают, что перевод часов может нанести стресс организму. В результате некоторые могут испытывать недомогание, усталость и нарушение сна.

Медики рекомендуют несколько простых правил для того, чтобы адаптироваться к новому режиму:

Ложиться спать необходимо хотя бы на 15 мин раньше.

Заранее скорректируйте режим дня.

Откажитесь от кофе и алкогольных напитков в течение двух дней.

Перестаньте пользоваться смартфонами не менее, чем за час до сна.

Снижайте физические нагрузки на неделю после перехода на зимнее время, чтобы избежать переутомления.

Также специалисты советуют на период адаптации не употреблять жирную пищу, а к своему рациону добавить больше овощей и фруктов. Также необходимого больше пить воды и травяного чая.

Напомним, в Министерстве экономики заявили, что Украина может в будущем отказаться от перевода часов. Сейчас переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабмина.

Между тем каждая страна Евросоюза должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем. В правительстве заявили, что Украина тоже может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами ЕС.