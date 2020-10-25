Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: Kvartirant
Кто победил в Днепре — экзит-пол канала «Украина 24» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145570-kto-pobedil-v-dnepre-ekzit-pol-kanala-ukraina-24-infografika.htmlРакурс
Выборы мэра Днепра и депутатов Днепровского городского совета завершились.
Результаты экзит-пола, проведенного сегодня в городе, объявил телеканал «Украина 24».
Ни один из кандидатов на должность городского головы не получил более 50% голосов избирателей в первом туре:
- действующий мэр Борис Филатов получил 44,47% голосов;
- второе место занял кандидат от «Гражданской силы» Загид Краснов (14,44%);
- третья строчка у кандидата от «Блока Вилкула «Украинская перспектива» Александра Вилкула (11,27%);
- четвертое место занял кандидат от «Слуги народа» Сергей Рыженко — 10,6%.
Результаты голосования за партии в Днепре:
- «Пропозиція» получила 28,33% голосов;
- ОПЗЖ — 17,15%;
- «Слуга народа» — 15,21%;
- «Гражданская сила» — 10,44%;
- «Европейская солидарность» — 7,5%;
- «Блок Вилкула «Украинская перспектива» — 5,24%.
Напомним, телеканал «Украина 24» также уже сообщил результаты экзит-полов в Киеве, Харькове и Одессе.
.