Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: Kvartirant

https://racurs.ua/n145570-kto-pobedil-v-dnepre-ekzit-pol-kanala-ukraina-24-infografika.html

Ракурс

Выборы мэра Днепра и депутатов Днепровского городского совета завершились.

Результаты экзит-пола, проведенного сегодня в городе, объявил телеканал «Украина 24».

Ни один из кандидатов на должность городского головы не получил более 50% голосов избирателей в первом туре:

действующий мэр Борис Филатов получил 44,47% голосов;

второе место занял кандидат от «Гражданской силы» Загид Краснов (14,44%);

третья строчка у кандидата от «Блока Вилкула «Украинская перспектива» Александра Вилкула (11,27%);

четвертое место занял кандидат от «Слуги народа» Сергей Рыженко — 10,6%.

Результаты голосования за партии в Днепре:

«Пропозиція» получила 28,33% голосов;

ОПЗЖ — 17,15%;

«Слуга народа» — 15,21%;

«Гражданская сила» — 10,44%;

«Европейская солидарность» — 7,5%;

«Блок Вилкула «Украинская перспектива» — 5,24%.

Напомним, телеканал «Украина 24» также уже сообщил результаты экзит-полов в Киеве, Харькове и Одессе.