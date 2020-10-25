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Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: Kvartirant

Кто победил в Днепре — экзит-пол канала «Украина 24» (ИНФОГРАФИКА)

25 окт 2020, 21:06
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Выборы мэра Днепра и депутатов Днепровского городского совета завершились.

Результаты экзит-пола, проведенного сегодня в городе, объявил телеканал «Украина 24».

Ни один из кандидатов на должность городского головы не получил более 50% голосов избирателей в первом туре:

  • действующий мэр Борис Филатов получил 44,47% голосов;
  • второе место занял кандидат от «Гражданской силы» Загид Краснов (14,44%);
  • третья строчка у кандидата от «Блока Вилкула «Украинская перспектива» Александра Вилкула (11,27%);
  • четвертое место занял кандидат от «Слуги народа» Сергей Рыженко — 10,6%.

Результаты голосования за партии в Днепре:

  • «Пропозиція» получила 28,33% голосов;
  • ОПЗЖ — 17,15%;
  • «Слуга народа» — 15,21%;
  • «Гражданская сила» — 10,44%;
  • «Европейская солидарность» — 7,5%;
  • «Блок Вилкула «Украинская перспектива» — 5,24%.


Напомним, телеканал «Украина 24» также уже сообщил результаты экзит-полов в Киеве, Харькове и Одессе.

Источник: Ракурс


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