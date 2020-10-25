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Ракурс
Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: Kvartirant

Хто переміг у Дніпрі — екзит-пол каналу «Україна 24» (ІНФОГРАФІКА)

25 жов 2020, 21:06
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Вибори мера Дніпра та депутатів Дніпровської міської ради завершилися.

Результати екзит-полу, проведеного сьогодні в місті, оголосив телеканал «Україна 24».

Жоден з кандидатів на посаду міського голови не отримав понад 50% голосів виборців у першому турі:

  • чинний мер Борис Філатов здобув 44,47% голосів;
  • другу сходинку посів кандидат від «Громадської сили» Загід Краснов (14,44%);
  • третя сходинка у кандидата від «Блоку Вілкула «Українська перспектива» Олександра Вілкула (11,27%);
  • четверте місце зайняв кандидат від «Слуги народу» Сергій Риженко — 10,6%.

Результати голосування за партії у Дніпрі:

  • «Пропозиція» здобула 28,33% голосів;
  • ОПЗЖ — 17,15%;
  • «Слуга народу» — 15,21%;
  • «Громадська сила» — 10,44%;
  • «Європейська солідарність» — 7,5%;
  • «Блок Вілкула «Українська перспектива» — 5,24%.


Нагадаємо, телеканал «Україна 24» також вже повідомив результати екзит-полів у Києві, Харкові та Одесі.

Джерело: Ракурс


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