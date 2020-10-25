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Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: Kvartirant
Хто переміг у Дніпрі — екзит-пол каналу «Україна 24» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145570-hto-peremig-u-dnipri-ekzyt-pol-kanalu-ukrayina-24-infografika.htmlРакурс
Вибори мера Дніпра та депутатів Дніпровської міської ради завершилися.
Результати екзит-полу, проведеного сьогодні в місті, оголосив телеканал «Україна 24».
Жоден з кандидатів на посаду міського голови не отримав понад 50% голосів виборців у першому турі:
- чинний мер Борис Філатов здобув 44,47% голосів;
- другу сходинку посів кандидат від «Громадської сили» Загід Краснов (14,44%);
- третя сходинка у кандидата від «Блоку Вілкула «Українська перспектива» Олександра Вілкула (11,27%);
- четверте місце зайняв кандидат від «Слуги народу» Сергій Риженко — 10,6%.
Результати голосування за партії у Дніпрі:
- «Пропозиція» здобула 28,33% голосів;
- ОПЗЖ — 17,15%;
- «Слуга народу» — 15,21%;
- «Громадська сила» — 10,44%;
- «Європейська солідарність» — 7,5%;
- «Блок Вілкула «Українська перспектива» — 5,24%.
Нагадаємо, телеканал «Україна 24» також вже повідомив результати екзит-полів у Києві, Харкові та Одесі.
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