Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: Kvartirant

https://racurs.ua/ua/n145570-hto-peremig-u-dnipri-ekzyt-pol-kanalu-ukrayina-24-infografika.html

Ракурс

Вибори мера Дніпра та депутатів Дніпровської міської ради завершилися.

Результати екзит-полу, проведеного сьогодні в місті, оголосив телеканал «Україна 24».

Жоден з кандидатів на посаду міського голови не отримав понад 50% голосів виборців у першому турі:

чинний мер Борис Філатов здобув 44,47% голосів;

другу сходинку посів кандидат від «Громадської сили» Загід Краснов (14,44%);

третя сходинка у кандидата від «Блоку Вілкула «Українська перспектива» Олександра Вілкула (11,27%);

четверте місце зайняв кандидат від «Слуги народу» Сергій Риженко — 10,6%.

Результати голосування за партії у Дніпрі:

«Пропозиція» здобула 28,33% голосів;

ОПЗЖ — 17,15%;

«Слуга народу» — 15,21%;

«Громадська сила» — 10,44%;

«Європейська солідарність» — 7,5%;

«Блок Вілкула «Українська перспектива» — 5,24%.

Нагадаємо, телеканал «Україна 24» також вже повідомив результати екзит-полів у Києві, Харкові та Одесі.