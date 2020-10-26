Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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В больницах Киева по состоянию на 26 октября лечатся 1 тыс. 856 зараженных коронавирусом пациентов, среди них 31 ребенок.

В тяжелом состоянии находятся 463 зараженных, а 647 получают кислородную поддержку. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 29 больных. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на инфицирование COVID-19. Воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных. Об этом 26 декабря сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Телеграм.

По информации городского головы, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 308 человек, а 15 больных умерли. Среди больных 168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 131 мужчина в возрасте от 18 до 91 лет, четыре девочки от 9 месяцев до 15 лет и пять мальчиков от 11 до 17 лет. В больницы госпитализировали 42 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 83 больных. В Деснянском и Днепровском районах заболели 44 и 43 человека.

Выздоровели за минувшие сутки пять пациентов. Всего коронавирус преодолели 11 тыс. 749 жителей Киева. COVID-19 унес жизни уже 699 киевлян. А с начала эпидемии заразились 34 тыс. 362 человека.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 5 тыс. 426 новых инфицирований коронавирусом. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Харьковской, Житомирской и Одесской областях.