Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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У лікарнях Києва станом на 26 жовтня лікуються 1 тис. 856 заражених коронавірусом пацієнтів, серед них 31 дитина.

У важкому стані перебувають 463 заражених, а 647 отримують кисневу підтримку. До апаратів штучної вентиляції легень підключені 29 хворих. Ще 178 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на інфікування COVID-19. Запалення легень в столичних лікарнях лікують 466 хворих. Про це 26 грудня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Телеграм.

За інформацією міського голови, за минулу добу коронавірус виявили у 308 осіб, а 15 хворих померли. Серед хворих 168 жінок віком від 20 до 84 років, 131 чоловік віком від 18 до 91 рокiв, четверо дівчаток від 9 місяців до 15 років та п’ятеро хлопчиків від 11 до 17 років. До лікарень госпіталізували 42 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 83 хворих. У Деснянському та Дніпровському районах захворіли 44 та 43 особи.

Одужали за минулу добу п’ятеро пацієнтів. Усього коронавірус подолали 11 тис. 749 мешканців Києва. COVID-19 забрав життя вже 699 киян. А з початку епідемії заразилися 34 тис. 362 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 5 тис. 426 нових інфікувань коронавірусом. Найбільше випадків зараження зафіксували в Харківській, Житомирській та Одеській областях.