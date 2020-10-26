Хомчак отреагировал на скандал с квартирами и призывом в армию лидера группы «Антитела»

Руслан Хомчак отреагировал на скандал с квартирами. Фото: 112 Украина

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отреагировал на скандал с квартирами и призывом в ряды армии музыканта группы «Антитела» Тараса Тополи.

Хомчак заявил, что информация о его личном указе по призыву на военную службу Тараса Тополи не соответствует действительности. Также офицер назвал фейком информацию о нарушении им жилищного законодательства. Об этом говорится в заявлении, которое 26 октября было опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

По словам Хомчака, в его декларациях указано, что полученные от государства жилые квадратные метры (83,1 кв. м) по предварительным местам службы были возвращены Минобороны в полной мере, даже в большей площади (97 кв. м). По факту передачи обнародованных служебных документов, содержащих его персональные данные, назначена служебная проверка.

Распространение ложных и манипулятивных сообщений является составляющими целенаправленной информационной атаки. Гибридная война ближе, чем кажется, — заявил командующий ВСУ.

Как известно, 20 октября музыкант группы «Антитела» Тарас Тополя написал в своем Facebook о том, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак якобы получил от государства квартиру в Киеве в придачу к двум существующим. Также певец раскритиковал новоназначенную главу Черниговской облгосадминистрации Анну Коваленко, которая недавно стала женой Хомчака.

Впоследствии Тополя заявил, что после его сообщения им заинтересовался военкомат для вероятного призыва из запаса.

Напомним, народные депутаты продолжают получать из госбюджета компенсацию стоимости аренды жилья. На компенсацию расходов для 40% нардепов государство потратило почти 30 млн грн.