Хомчак відреагував на скандал із квартирами та призовом до армії лідера гурту «Антитіла»

Руслан Хомчак відреагував на скандал із квартирами. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n145607-homchak-vidreaguvav-na-skandal-iz-kvartyramy-ta-pryzovom-do-armiyi-lidera-gurtu-antytila.html

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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак відреагував на скандал із квартирами та призовом до лав армії музиканта гурту «Антитіла» Тараса Тополю.

Хомчак заявив, що інформація про його особисто указ щодо призову на військову службу Тараса Тополі не відповідає дійсності. Також офіцер назвав фейком інформацію про порушення ним житлового законодавства. Про це йдеться в заяві, яка 26 жовтня була опублікована на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

За словами Хомчака, у його деклараціях вказано, що отримані від держави житлові квадратні метри (83,1 кв. м) за попередніми місцями служби були повернуті Міноборони повною мірою, навіть більшою площею (97 кв. м). За фактом передачі оприлюднених службових документів, що містять його персональні дані, триває службова перевірка.

Поширення неправдивих та маніпулятивних повідомлень є складовими цілеспрямованої інформаційної атаки. Гібридна війна ближче, ніж здається. Перевіряйте інформацію перед оприлюдненням, користуйтеся офіційними джерелами, — заявив командувач ЗСУ.

Як відомо, 20 жовтня музикант гурту «Антитіла» Тарас Тополя написав у своєму Facebookпро те, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак нібито отримав від держави квартиру у Києві на додачу до двох існуючих. Також співак розкритикував новопризначену голову Чернігівської облдержадміністрації Анну Коваленко, яка нещодавно стала дружиною Хомчака.

Згодом Тополя заявив, що після його допису ним зацікавився військкомат для ймовірного призову із запасу.

Нагадаємо, народні депутати продовжують отримувати з держбюджету компенсацію вартості оренди житла. На компенсацію витрат для 40% нардепів держава витратила майже 30 млн грн.