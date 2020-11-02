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Динамо. Фото: ukrinform.ua
«Динамо» потеряло из-за коронавируса шестерых игроков перед матчем против «Барселоны»https://racurs.ua/n145911-dinamo-poteryalo-iz-za-koronavirusa-shesteryh-igrokov-pered-matchem-protiv-barselony.htmlРакурс
«Динамо» Киев из-за коронавирусной болезни COVID-19 потеряло шестерых игроков перед матчем 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».
Положительный результат теста на коронавирус также получили ассистент главного тренера и четыре человека из персонала. Об этом сообщает официальный сайт ФК «Динамо».
Накануне вылета игроки, тренеры и персонал «Динамо» сдали тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.
Положительный результат получили такие футболисты: Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуелунд, Александр Караваев, Тудор Белуце и Николай Шапаренко.
Болезнь также обнаружили у ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.
Все представители команды, в которых обнаружен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно. Они находятся на самоизоляции.
Напомним, «Динамо» Киев не смогло удержать победу в матче с венгерским «Ференцварошем» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Футбольный поединок состоялся в Будапеште, а тренером венгров является экс-футболист и бывший наставник киевлян Сергей Ребров.
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