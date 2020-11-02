Динамо. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/ua/n145911-dynamo-vtratylo-cherez-koronavirus-shistoh-gravciv-pered-matchem-proty-barselony.html

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«Динамо» Київ через коронавірусну хворобу COVID-19 втратило шістьох гравців перед матчем 3 туру групового раунду Ліги чемпіонів проти «Барселони».

Позитивний результат тесту на коронавірус також отримали асистент головного тренера і чотири особи з персоналу. Про це інформує офіційний сайт ФК «Динамо».

Напередодні вильоту гравці, тренери і персонал «Динамо» здали тести на COVID-19 у сертифікованій УЄФА лабораторії.

Позитивний результат отримали такі футболісти: Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунда, Олександр Караваєв, Тудор Белуце та Микола Шапаренко.

Хворобу також виявили в асистента головного тренера Еміла Караса та чотирьох представників персоналу команди.

Усі представники команди, у яких виявлено коронавірус, почуваються задовільно. Вони перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, що «Динамо» Київ не змогло втримати перемогу у матчі з угорським «Ференцварошем» в межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний поєдинок відбувся у Будапешті, а тренером угорців є екс-футболіст та колишній наставник киян Сергій Ребров.