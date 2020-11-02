Коронавирус поразил председателя Ивано-Франковской ОГА. Фото: ОДА

https://racurs.ua/n145912-covid-19-podhvatil-predsedatel-ivano-frankovskoy-oga.html

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Коронавирус поразил председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорива.

Чиновник получил положительный результат ПЦР-теста. Врачи оценивают состояние больного как удовлетворительное. Председатель ОГА находится на самоизоляции и лечится дома под наблюдением врачей. Об этом 2 ноября Федорив написал на собственной странице в Facebook.

Глава облгосадминистрации в очередной раз призвал всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила.

За последние сутки в Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у 376 человек, 26 — вылечились, три — умерли. С начала пандемии по состоянию на 2 ноября на Прикарпатье зарегистрировали более 21 тыс. случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что уже вторую неделю с COVID-19 борется экс-нардеп и бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин. Также бороться с болезнью продолжает городской голова Виталий Кличко, который 26 октября сдал еще один положительный тест на коронавирус.

Также COVID-19 обнаружили в офисе Зеленского — заболела заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Коронавирус подтвердили также у ее мужа и детей.