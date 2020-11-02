Коронавірус вразив голову Івано-Франківської ОДА. Фото: ОДА

https://racurs.ua/ua/n145912-covid-19-pidhopyv-golova-ivano-frankivskoyi-oda.html

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Коронавірус вразив голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федоріва.

Посадовець отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Лікарі оцінюють стан хворого як задовільний. Голова ОДА перебуває на самоізоляції і лікується вдома під наглядом лікарів. Про це 2 листопада Федорів написав на власній сторінці у Facebook.

Очільник облдержадміністрації вчергове закликав усіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил.

За останню добу в Івано-Франківській області коронавірус виявили у 376 осіб, 26 — вилікувалися, троє — померли. З початку пандемії станом на 2 листопада на Прикарпатті зареєстрували понад 21 тис. випадків COVID-19.

Раніше повідомлялося, що вже другий тиждень із COVID-19 бореться екс-нардеп і колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. Також боротися з хворобою продовжує міський голова Віталій Кличко, який 26 жовтня здав ще один позитивний тест на коронавірус.

Також COVID-19 виявили в офісі Зеленського — захворіла заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів. Коронавірус підтвердили також у її чоловіка та дітей.