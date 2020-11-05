В Украине продолжается эпидемия COVID-19, фото: PxFuel

https://racurs.ua/n146094-medoborudovanie-ukrali-iz-bolnicy-v-cherkassah-pacienty-kotorye-vyzdoroveli-posle-covid-19.html

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В Черкассах пациенты, которые выздоровели после коронавирусной болезни COVID-19, украли из городской больницы медицинское оборудование.

Речь идет об устройстве для увлажнения кислорода. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил директор КНП «Первая городская больница» Тимофей Тронц.

У них кислорода нету! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано! — подчеркнул он.

Тронц отметил, что в больнице оборудованы 30 коек для больных COVID-19, однако по состоянию на сегодня, 5 ноября, на лечении находился 31 пациент.

Напомним, правительство прогнозирует значительный рост количества новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине до конца года. Ожидается, что к концу ноября количество новых больных возрастет до 15 тыс. в день, а к концу года — до 20 тыс.