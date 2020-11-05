Закон о защите разоблачителей коррупции приняла Рада. Фото: УНН

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Законопроект об усилении конфиденциальности разоблачителей коррупции в первом чтении приняла Верховная Рада.

Проект закона № 3450″ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей" за основу поддержали 254 народных депутата. Об этом сообщает партия «Слуга народа» в Telegram.

Документом предлагается создать единый портал сообщений о коррупции, через который разоблачители будут сообщать информацию о коррупционных преступлениях. Авторы законопроекта уверяют, что это будет защищенный канал связи с органами власти. С ним смогут в круглосуточном свободном доступе работать как разоблачители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

Также проект закона предусматривает, что правовую защиту и поддержку обличителям будут оказывать адвокаты системы бесплатной правовой помощи.

Напомним, закон о обличителях коррупции вступил в силу в Украине с 1 января 2020 года. Документ предоставляет право на вознаграждение разоблачителю, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер которого в 5 тыс. и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.