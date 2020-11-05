Закон про захист викривачів корупції ухвалила Рада. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n146093-zakon-pro-zahyst-vykryvachiv-korupciyi-uhvalyla-rada.html

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Законопроект про посилення конфіденційності викривачів корупції в першому читанні ухвалила Верховна Рада.

Проект закону № 3450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» за основу підтримали 254 народних депутати. Про це повідомляє партія «Слуга народу» в Telegram.

Документом пропонується створити Єдиний портал повідомлень про корупцію, через який викривачі повідомлятимуть інформацію про корупційні злочини. Автори законопроекту запевняють, що це буде захищений канал зв’язку з органами влади. З ним зможуть в цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції у різних органах.

Також проект закону передбачає, що правовий захист і підтримку викривачам надаватимуть адвокати системи безоплатної правової допомоги.

Нагадаємо, закон про викривачів корупції набув чинності в Україні з 1 січня 2020 року. Документ надає право на винагороду викривачу, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір якого у 5 тис. і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.