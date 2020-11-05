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Ракурс
В Україні триває епідемія COVID-19, фото: PxFuel

Медобладнання вкрали з лікарні в Черкасах пацієнти, які одужали після COVID-19

5 лис 2020, 15:59
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У Черкасах пацієнти, котрі одужали після коронавірусної хвороби COVID-19, вкрали з міської лікарні медичне обладнання.

Йдеться про пристрій для зволоження кисню. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив директор КНП «Перша міська лікарня» Тимофій Тронц.

В них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії! Пам’ятайте! Зло рано чи пізно буде покаране! — наголосив він.

Тронц зазначив, що в лікарні обладнано 30 ліжок для хворих на COVID-19, проте станом на сьогодні, 5 листопада, на лікуванні перебував 31 пацієнт.


Нагадаємо, уряд прогнозує значне зростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні до кінця року. Очікується, що до кінця листопада кількість нових хворих зросте до 15 тис. у день, а до кінця року — до 20 тис.

Джерело: Ракурс


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