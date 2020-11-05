В бюджете-2021 Зеленский обязал направить 6% ВВП на оборону

Зеленский. Фото: Униан

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Владимир Зеленский, президент Украины, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о финансировании оборонного сектора на сумму почти 6% ВВП. Отметим, что эти цифры заложены в проект бюджета на 2021 год.

Отныне бюджет-2021 должен учесть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 267,250 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что не менее 233,111 млрд грн выделят из общего фонда государственного бюджета, а 14,1 млрд грн — из специального фонда. Правительство также обязуется предоставлять государственные гарантии в объеме 20 млрд грн на погашение долгов компаний, которые связаны с обороноспособностью Украины.

Отметим, что в проекте бюджета на 2021 год заложено 5,93% ВВП на сектор нацбезопасности и обороны, но сумма, которая прописана, немного ниже — 267,129 млрд грн.

Эта сумма пойдет на такие основные расходы:

денежное обеспечение и заработная плата — почти 150 млрд грн;

медикаменты и перевязочные материалы — 749, 1 млн грн;

продукты питания — 52,201 млрд грн;

оплата коммунальных услуг и энергоносителей — 4,844 млн грн;

производство, закупка, модернизация и ремонт вооружения и военной (специальной) техники — 39,726 млрд грн;

строительство (приобретение) жилья — 250 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что госбюджет на 2021 приняли в первом чтении в Верховной Раде. За проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год № 4000 нашлось 275 голосов. Решение принято с учетом замечаний Счетной палаты, предложения направлены на доработку правительства.