У бюджеті-2021 Зеленський зобов’язав направити 6% ВВП на оборону

Зеленський. Фото: Уніан

https://racurs.ua/ua/n146096-u-budjeti-2021-zelenskyy-zobov-yazav-napravyty-6-vvp-na-oboronu.html

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Володимир Зеленський, президент України, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про фінансування оборонного сектора на суму майже 6% ВВП. Зазначимо, що ці цифри закладено до проекту бюджету на 2021 рік.

Відтепер бюджет-2021 має врахувати витрати на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 267,25 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що не менш як 233,111 млрд грн виділять із загального фонду державного бюджету, а 14,1 млрд грн — зі спеціального фонду. Уряд також зобов’язується надавати державні гарантії в обсязі 20 млрд грн на погашення боргів компаній, який пов’язані з обороноздатністю України.

Наголосимо, що у проекті бюджету на 2021 року закладено 5,93% ВВП на сектор нацбезпеки і оборони, але сума, яка прописана, є трохи нижчою — 267,129 млрд грн.

Ця сума піде на такі основні витрати:

грошове забезпечення і заробітна плата — майже 150 млрд грн;

медикаменти та перев’язувальні матеріали — 749, 1 млн грн;

продукти харчування — 5,201 млрд грн;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 4,844 млрд грн;

виробництво, закупівля, модернізація і ремонт озброєння і військової (спеціальної) техніки — 39,726 млрд грн;

будівництво (купівля) житла — 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що держбюджет на 2021 рік схвалили у першому читанні у Верховній Раді. За проект закону про державний бюджет України на 2021 рік № 4000 знайшлося 275 голосів. Рішення ухвалено з урахуванням зауважень Рахункової палати, пропозиції надано на доопрацювання уряду.