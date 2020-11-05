У бюджеті-2021 Зеленський зобов’язав направити 6% ВВП на оборону

У бюджеті-2021 Зеленський зобов’язав направити 6% ВВП на оборонуhttps://racurs.ua/ua/n146096-u-budjeti-2021-zelenskyy-zobov-yazav-napravyty-6-vvp-na-oboronu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про фінансування оборонного сектора на суму майже 6% ВВП. Зазначимо, що ці цифри закладено до проекту бюджету на 2021 рік.
Відтепер бюджет-2021 має врахувати витрати на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 267,25 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Повідомляється, що не менш як 233,111 млрд грн виділять із загального фонду державного бюджету, а 14,1 млрд грн — зі спеціального фонду. Уряд також зобов’язується надавати державні гарантії в обсязі 20 млрд грн на погашення боргів компаній, який пов’язані з обороноздатністю України.
Наголосимо, що у проекті бюджету на 2021 року закладено 5,93% ВВП на сектор нацбезпеки і оборони, але сума, яка прописана, є трохи нижчою — 267,129 млрд грн.
Ця сума піде на такі основні витрати:
- грошове забезпечення і заробітна плата — майже 150 млрд грн;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали — 749, 1 млн грн;
- продукти харчування — 5,201 млрд грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 4,844 млрд грн;
- виробництво, закупівля, модернізація і ремонт озброєння і військової (спеціальної) техніки — 39,726 млрд грн;
- будівництво (купівля) житла — 2,5 млрд грн.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що держбюджет на 2021 рік схвалили у першому читанні у Верховній Раді. За проект закону про державний бюджет України на 2021 рік № 4000 знайшлося 275 голосів. Рішення ухвалено з урахуванням зауважень Рахункової палати, пропозиції надано на доопрацювання уряду.