Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

https://racurs.ua/n146182-854-kievlyanina-podhvatili-covid-19-za-sutki-karta.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Киеве влечет за собой большое количество заражений ежесуточно.

За минувшие сутки, 6 ноября, в столице обнаружили еще 854 инфицированных. Заболели: 494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от двух дней до 17 лет. Среди больных и 34 медика. Врачи решили госпитализировать 86 пациентов, остальные больные лечатся дома. Об этом 7 ноября сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания вчера обнаружили в Деснянском и Дарницком районах — 142 и 122 больных. Также 96 человек заболели в Днепровском районе.

За минувшие сутки выздоровели 1 тыс. 162 киевлянина, а в целом коронавирус преодолели 16 тыс. 380 жителей столицы. Умерли вчера 11 человек, у всего коронавирус унес жизни 852 киевлян. С начала эпидемии заболели 43 тыс. 229 человек.

Напомним, 6 ноября коронавирус в Украине побил новый рекорд. Медики зафиксировали 10 тыс. 746 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений обнаружили в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Львовской областях и в Киеве.