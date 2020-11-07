Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n146182-854-kyyanyna-pidhopyly-covid-19-za-dobu-karta.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу в Києві спричиняє велику кількість заражень щодоби.

За минулу добу, 6 листопада, в столиці виявили ще 854 інфікованих. Захворіли: 494 жінки віком від 18 до 84 років, 323 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв, 17 дівчаток від 19 днів до 17 років та 20 хлопчиків від двох днів до 17 років. Серед хворих і 34 медики. Лікарі вирішили госпіталізувати 86 пацієнтів, решта хворих лікуються вдома. Про це 7 листопада повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Найбільше випадків захворювання вчора виявили в Деснянському та Дарницькому районах — 142 та 122 хворих. Також 96 осіб захворіли в Дніпровському районі.

За минулу добу одужали 1 тис. 162 киянина, а загалом коронавірус подолали 16 тис. 380 мешканців столиці. Померли вчора 11 осіб, в всього коронавірус забрав життя 852 киян. Із початку епідемії захворіли 43 тис. 229 осіб.

Нагадаємо, 6 листопада коронавірус в Україні побив новий рекорд. Медики зафіксували 10 тис. 746 нових випадків COVID-19. Найбільше заражень виявили у Харківській, Житомирській, Хмельницькій, Львівській областях та в Києві.