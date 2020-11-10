Новости о коронавирусе влияют на фондовые рынки, фото:

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Эпидемия коронавируса в мире имеет значительное влияние на экономику, поэтому фондовые рынки активно реагируют на новости относительно этого заболевания. Недавнее сообщение об успешной третьей фазе испытания вакцины, которую разрабатывает Pfizer, спровоцировало 9 ноября рост фондовых рынков США до рекордных дневных значений.

Однако не всех компаний коснулся рост. Ценные бумаги компаний, которые выросли в период карантина, стали стремительно падать, сообщает издание Business Insider.

Так, акции Zoom, разработчика популярного приложения для видеоконференций, обвалились на целых 20%. Также ощутимо — на 4,6% — упали акции американского провайдера медийных услуг Netflix.

Кроме того, упали акции компании из сферы управления электронными сделками DocuSign, компании по электронной коммерции Wayfair и других подобных.

С начала этого года, когда в мире началась пандемия коронавирусной болезни COVID-19, акции Zoom Video выросли на 635%, а акции Netflix — на 59,1%.

Напомним, промежуточные результаты испытаний вакцины Pfizer свидетельствуют, что ее эффективность составляет 90%.