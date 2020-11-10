Новини про коронавірус впливають на фондові ринки

https://racurs.ua/ua/n146278-vakcyna-vid-koronavirusu-sprovokuvala-padinnya-akciyi-zoom-ta-netflix.html

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Епідемія коронавірусу у світі має значний вплив на економіку, тож фондові ринки активно реагують на новини щодо цього захворювання. Нещодавнє повідомлення про успішну третю фазу випробування вакцини, котру розробляє Pfizer, спровокувало 9 листопада зростання фондових ринків США до рекордних денних значень.

Однак не всіх компаній торкнулося зростання. Цінні папери компаній, які виросли в період карантинних обмежень, стали стрімко падати, повідомляє видання Business Insider.

Так, акції Zoom, розробника популярного додатка для відеоконференцій, обвалилися аж на 20%. Також відчутно — на 4,6% — впали акції американського провайдера медійних послуг Netflix.

Крім того, впали акції компанії зі сфери керування електронними угодами DocuSign, компанії з електронної комерції Wayfair та інших подібних.

З початку цього року, коли у світі розпочалася пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, акції Zoom Video зросли на 635%, а акції Netflix — на 59,1%.

Нагадаємо, проміжні результати випробувань вакцини Pfizer свідчать, що її ефективність становить 90%.